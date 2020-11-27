Карине Оганян присоединилась к голодовке: «Надо поскорее размыть пятно позора»

«Потерпевшие поражение власти Армении и Карабах а должны уйти. Этого требует элементарная политическая культура, честь и достоинство (если они есть). Мы уже увидели максимальную планку, на которую оказались способны Никол Пашинян и Араик Арутюнян. Выше своей головы они прыгнуть не смогут. Они должны уйти, чтобы у нашей Родины появился новый шанс, новые возможности, новые переговорщики, новые идеи. Чем скорее они уйдут, тем скорее возможно будет размыть пятно позора, которое испытывают все неравнодушные граждане», - написала она на своей странице в соцсети фейсбук.

Карине Оганян добавила, что требование отставки Никола Пашиняна вовсе не означает желание новой войны.

«Мы увидели, что Пашинян провалил возможность дипломатического урегулирования. Он провалил также возможность более достойного и менее кровопролитного перемирия, отказавшись подписать соглашение две недели, 10 дней, неделю назад. Он должен уйти, чтобы возможность политического урегулирования поствоенной ситуации появилась у тех, на ком нет груза подписания этого позорного документа», - сказала она.

По ее словам, некомпетентность и агония власти привели к тому, что решением гуманитарных вопросов в Карабахе - от обеспечения питьевой водой до обращения в ООН и ЮНЕСКО по вопросам культурных памятников занимается российская сторона.

«Араик Арутюнян и Никол Пашинян не в состоянии управлять страной и решать элементарные проблемы. Что уж говорить о более сложных вопросах, которые касаются возможности безопасного возвращения беженцев и вопросов безопасности Армении?!» - задается вопросом Карине Оганян.