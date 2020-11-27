«Для меня лично, после этого, все, кто за Никола и Араика, нерукопожатные люди. Просьба даже не звонить. Для меня вы не армяне! Вы хуже турков!» - написал в своем телеграмм-канале медиа-магнат Арам Габрелянов, еще раз своим текстом поставивший вопрос о необходимости привлечения его к уголовной ответственности за разжигание национальной розни.

Ситуация, что и говорить, совершенно непонятная и в чем-то даже таинственная. Нечто, именуемое «российским медиа-магнатом» и владельцем сети средств массовой информации, сидя в центре Москвы допускает откровенно фашистские высказывания.

Более того, накануне визита лидера Армении к Владимиру Путину делает все, чтобы дискредитировать премьера Никола Пашиняна, которому предстоит нелегкая миссия – клянчить для обанкротившейся по всем параметрам страны, родины Габрелянова, хоть какое-то вспомоществования - политической поддержки, дешевого газа и льготных кредитов, в том числе – продовольственных.

Но и это еще не все. В подконтрольных ему российских СМИ окончательно поехавший кукушкой Камшотыч разворачивает кампанию по разжиганию турко- и исламофобии в стране, где 15% населения – мусульмане, и примерно столько же – тюрки.

Наиболее сердобольные и гуманные предлагают вызвать Камшотычу добрых людей в белых халатах, поскольку там, якобы, признаки известного заболевания, именуемого в народе «белая горячка, горячка белая». Но здравый смысл подсказывает, что к пациенту нужно вызывать ФСБ, прокуратуру и Следственный комитет.

Поскольку в том, что он изливает в публичном пространстве отчетливо прослеживаются признаки знаменитой статьи УК РФ «два-восемь-два»: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Интересно и другое. Человек, с уровнем владельца шашлычной или ларька «Овощ-фрукт, вкусный, свежий, клянусь, да!», неизвестно с чего возомнил себя знатоком, более того – серым кардиналом геополитики, указывая Москве сам и через своих подручных, того же Сему «Тузика» Пегова с кем ей вести дела, кто ей друг, а кто враг. Израиль у этой инфокодлы враг, Турция – враг, нынешнее правительство Армении, члена ОДКБ и ЕАЭС необходимо свергнуть.

Конечно, «кардинал и галантерейщик – это сила», как говаривал известный персонаж из советского фильма про мушкетеров, но, возможно, пришла пора напомнить этой инфокодле их истинное место?

Ведь давно уже всем ясно, что реальная опасность для интересов Москвы - это не Азербайджан, Турция или Израиль, как пытаются представить это свора армянских лоббистов и их ручных тузиков. Именно армянское лобби представляет собой главную угрозу России и ее интересам. Все эти камшотычи, марго, багдасаряны и прочие канделаки, весь этот спрут, опутавший российское медиа-пространство, паразитирующий на России – вот чего следует опасаться Москве. И периодически ставить зарвавшихся шашлычников и лавочников на место.

Прецедент уже есть – вопреки давлению диаспоры «дело Мелконян» в Волгограде движется, и ответственные за убийство российского гражданина и отца в центральном городском офисе Сбербанка на глазах посетителей понесут заслуженное наказание.

А показательная порка Камшотыча послужила бы отрезвляющим душем для заармянской инфокодлы, невесть что о себе возомнившей. Ведь если после карабахской войны и фашистских высказываний взбесившегося Габрелянова не вышвырнуть из медиа сообщества и он не вернется к своей стезе: шашлычному искусству, то вскоре придется всерьез озаботиться информационной безопасностью России.

Совсем недавно Камшотыч горделиво заявлял: «Я всегда готов ответить за свои слова». Как представляется, время для этого уже наступило.