Пашинян обсуждает с Ванецяном мирную передачу власти

«Несколько дней назад встреча Никола Пашиняна с членами его фракции НС «Мой шаг» прошла в довольно жаркой обстановке. Обсуждалась сложная ситуация в стране после подписания трехстороннего документа и дальнейшие шаги властей, в том числе возможные сценарии смены правительства». Об этом пишет армянская газета «Паст».

Издание отмечает, что на встрече значительная группа депутатов заявила, что «их поезд уже ушел». Депутаты жаловались, что просто не могут спокойно выйти на улицу и надо найти выход для спокойной передачи власти. При этом отмечалось, что если к власти вернется бывшее правительство, то оно начнет мстить. Имя экс-главы спецслужб Армении Артура Ванецяна на встрече упоминалось как компромиссный вариант.

По данным издания, после этой встречи Никол Пашинян направил к Артуру Ванецяну послов для обсуждения возможности передачи власти.

«Пока не удалось узнать результат этих переговоров», - пишет издание.