Война в Нагорном Карабахе продемонстрировала современные формы ведения боевых действий. Украинские генералы в качестве примера изучают опыт событий в Карабахе. Об этом в интервью «Анадолу» сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр добавил, что позиция Украины по Нагорному Карабаху основывается на принципах международного права.

«Наше видение предельно четкое и совпадает с позицией Анкары», - сказал глава МИД Украины.

По его словам, любой конфликт, называемый «замороженным», на деле не является таковым: «Конфликт взрывоопасен и может привести к эскалации в любой момент. Это относится к любому кризисному региону планеты. Это главный урок, который нужно вынести из произошедшего в Нагорном Карабахе».