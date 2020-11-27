Вице-президент Турции: «В ближайшее время наши военнослужащие приступят к задачам в Азербайджане»

Турецкие военнослужащие в ближайшее время приступят к своим задачам в Азербайджане. Об этом журналистам заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Изгнание оккупанта-Армении из Карабаха показало всему миру дружбу между Турцией и Азербайджаном. Мы не оставались на протяжении 30 лет безучастными к трагедии в Карабахе, обстрелам гражданского населения и городов со стороны Армении, в период, когда некоторые страны закрывали глаза на эту несправедливость, мы прилагали усилия, поддерживали Азербайджан», - сказал он.

Ф.Октай отметил, что турецкие военные в кратчайшие сроки приступят к своим обязанностям в братской стране, чтобы и впредь защищать права и интересы Азербайджана: «Мы и впредь будем рядом с нашими братьями в борьбе за справедливость».

Напомним, ранее Национальным собранием турции был принят законопроект, поддерживающий отправку в Азербайджан турецких военных сил. Согласно законопроекту, турецкие военнослужащие в течение одного года будут работать в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.