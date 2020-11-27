В Грузии ввели локдаун с паузой на Новый год

В Грузии с 28 ноября по 31 января следующего года ввели национальный локдаун с паузой на Новый год и Рождество. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Ужесточение и расширение ограничений, введенных из-за сложной ситуации с коронавирусом, затронут междугородные перевозки — они запрещаются. В восьми крупнейших городах страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти — перестанет работать общественный транспорт.

Рестораны и кафе переходят на режим доставки или выноса пищи. Останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, аптек, газетных киосков. Запрещается работа фитнес-центров и бассейнов по всей стране, проведение семинаров, тренингов, спортивных и культурных кружков. Увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: нельзя выходить из дома с 21:00 по местному времени.