Хикмет Гаджиев: «К Тонояну обращались, чтобы остановить бомбардировку Тертера»

"3-го и 4-го октября по линии ОБСЕ тогдашнему министру обороны Армении Давиду Тонаяну поступило обращение прекратить бомбардировки города Тертер, где проживают гражданские лица. Но бомбардировки не прекратились. Напротив, если в течение дня на город Тертер было сброшено 1 000 ракет, то к ночи число ракет достигло 2 300-2 400". Об этом сегодня в ходе визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане осведомил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Как заявил Х.Гаджиев, Тоноян - военный преступник и должен ответить за совершенные преступления, даже если он освобожден от должности министра обороны.