Родители солдат окружили здание правительства Армении: «Вывезите наших детей из Карабаха!»

Родители солдат-срочников, служащих в Карабахе, проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, сообщает «Спутник Армения».

Родители военнослужащих-срочников требуют, чтобы после войны их перевели в Армению, предоставили возможность отдохнуть, получить отпуск и соответствующее лечение.

На предыдущей встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил подождать до 30 числа, после чего он ответит на все вопросы.

Окончательно договориться обо всех требованиях участники акции намерены посовещавшись в ходе самого митинга.