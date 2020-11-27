Вакцину Pfizer от коронавируса начали развозить по странам

Американская компания United Airlines в пятницу начала выполнять чартерные рейсы по разным странам для распределения потенциальной вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Pfizer и BioNTech в прошлую пятницу подали заявку на получение разрешения для экстренного использования вакцины.

Компании заявили, что эффективность вакцины, получившей название BNT162b2, составила 95% при проведении клинических испытаний на финальном этапе.

Таким образом компания Pfizer закладывает основу для быстрого продвижения, если она получит одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами и других регулирующих органов по всему миру, пишет Wall Street Journal.