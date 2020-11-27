Пашинян сказал отцу солдата: «Ты хочешь, чтобы мы повезли на фронт двуспальную кровать?»

Накануне родители солдат встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако они недовольны результатом встречи и считают, что по поводу озвученных проблем получат негативный ответ от премьер-министра, пишет издание «Айсор».

Издание также приводит слова из разговора с Николом Пашиняном отца одного из армянских солдат.

Я сказал премьер-министру: "Вы как Верховный главнокомандующий, как премьер-министр забыли о солдатах". Когда я описал, в каких условиях живут солдаты, он сказал: "А чего ты хочешь, чтобы мы повезли туда двуспальную кровать". После этих слов я считаю, что у нас нет премьер-министра», - заявил журналистам один из участников акции, добавив, что Пашинян потом извинился за свои слова.