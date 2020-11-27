Али Асадов провел совещание по освобожденным территориям фото

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Под председательством премьер-министра Али Асадова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили в Кабинете министров, в соответствии с поручением президента Азербайджана Экономический совет обсудил основные параметры концепции восстановления и развития освобожденных территорий.

В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы социально-экономического развития Азербайджана, приняты соответствующие решения.

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