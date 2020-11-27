Али Асадов провел совещание по освобожденным территориям фото
Под председательством премьер-министра Али Асадова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Как сообщили в Кабинете министров, в соответствии с поручением президента Азербайджана Экономический совет обсудил основные параметры концепции восстановления и развития освобожденных территорий.
В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы социально-экономического развития Азербайджана, приняты соответствующие решения.