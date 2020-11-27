В рамках грантового конкурса Совета по государственной поддержке неправительственных организаций при президенте Азербайджана совместно с Бакинским транспортным агентством (БТА) успешно продолжается проект "Изучим и научим правилам дорожного движения (ПДД)" Общественного объединения волонтеров Азербайджана, сообщает БТА.

В ходе онлайн-встречи 30 его участникам была представлена презентация десяти принципов устойчивого городского транспорта на тему «Доступный и устойчивый город» с участием представителей Бакинского транспортного агентства Гусейна Абдуллаева и Нахида Гулиева.

Была представлена подробная информация о принципах современной городской мобильности и проделанной БТА работе по превращению Баку в удобный для пешеходов город, а также о мероприятиях, запланированных в этой сфере на ближайшее будущее.

Отметим, что основной целью проекта является повышение теоретических и практических знаний в области ПДД, повышение уровня культуры вождения и осведомленности о безопасности дорожного движения.