Пресс-секретарь армии сепаратистов Карабаха об истоках армянского поражения

«Почему мы проиграли? Мы еще долго будем задавать себе этот вопрос, и каждый будет по-своему оправдывать то, что мы должны были сделать, но не сделали». Об этом написал на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь армии карабах ских сепаратистов Сенор Асратян.

«Я глубоко убежден, что мы не сделали самого простого, мы не уважали себя и все, чего смогли добиться за эти годы ценой невосполнимых потерь, бесчисленных лишений... Вместо того, чтобы делать друг друга сильнее, мы предпочитали ослаблять друг друга, вместо того, чтобы любить, мы ненавидели друг друга. Несколько «погосов» (предателей - ред.) сделали нас стадом «погосов» и заставили пойти тем путем, который они хотели. А когда мы очнулись, мы оказались в тисках поражения… Но даже в этом состоянии мы продолжали оставаться стадом «погосов», подчиняющимся «погосам», потому что мы потеряли не только способность мыслить независимо, но и способность слушать того, кто еще умеет мыслить...

Мы слушали и до сих пор продолжаем верить сказкам, придуманным несколькими «погосами», и вместо того, чтобы строить наш дом, лишь указывали на тех, кто стоит поблизости... Так родилась легенда о «возврате награбленного и его возвращении народу» - этой легендой стадо «погосов» питалась и продолжает питаться, а несколько «погосов» продолжают вести потерявшую умение мыслить независимо толпу к неуверенности...»

Мы проиграли, потому что современные «погосы», ставшие хозяевами страны, перепутали Родину с населенным людьми участком земли. Вместо того, чтобы сохранить Родину единой, они решили разделить ее на части», - написал он.