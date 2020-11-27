Последнее оружие Пашиняна: премьер-министру поднесли копьё, которым убили Христа горячая тема
Легендарное копье (Гегард), которым была пронзена грудь распятого Иисуса Христа, известное также как «копье Судьбы», 28 ноября будет выставлено в Кафедральном соборе в Первопрестольном святом Эчмиадзине, сообщают армянские медиа.
По преданию, копье обладает чудодейственной силой, способностью исцелять людей от хворей и болезней, а также дарует власть над миром. Как раз то, что сейчас Еревану нужно больше всего. А потому пляски вокруг этого артефакта в армянских медиа и государственных структурах вполне понятны: когда реальность утрачена – сгодятся и мифы, которых вокруг этого артефакта накручено превеликое множество.
По преданию, копье существовало задолго до Рождества Христова. Оно было выковано по приказу одного из первосвященников Иудеи, знатока каббалистики Финееса, из куска металла, упавшего с небес на землю.
Будучи вооружен этим копьем, завоевывал Землю обетованную вождь иудеев Иисус Навин, преемник Моисея. С его помощью изгонял из Иудеи язычников царь Соломон. И даже печально известный царь Ирод воевал с этим же оружием. Считалось, что оно приносит военную удачу, оттого-то и звалось Копьем судьбы, Копьем всевластия, Святым копьем и так далее – кто во что горазд.
После смерти Ирода копье переходит к римским прокураторам Иудеи и оказывается в руках римского сотника Гая Кассия Лонгина, страдающего катарактой. Во время казни Христа и двух разбойников он командовал римским отрядом, охранявшим Голгофу. В его задачу входило пронзить распятым бок, дабы убедиться, живы они или нет. Но случилось так, что Христа он ранил прямо в сердце, тем самым избавив от мук, на которые обрекает распятие. Кровь Иисуса брызнула римлянину в глаза, и Лонгин исцелился. Разумеется, с этого момента он сам становится христианским подвижником и покровителем всех страдающих глазными болезнями.
А вот дальше начинается сущая мистика – копье это стало… размножаться. Что, впрочем, для разного рода «мощей» и «реликвий» христианства дело вполне привычное. Так, если посчитать все ребра святого Николая, разбросанные по миру, их будет около 200. Это несколько больше, чем стандартный набор ребер человеческого скелета. Естественно, никаких экспертиз этих останков никогда не проводились, и никто с уверенностью не может сказать, принадлежат ли все они одному человеку, и только ли человеку они принадлежат.
Кроме того, в мире существуют, одинаково почитаются и служат предметом паломничества: несколько голов Иоанна Крестителя и минимум две – Иоанна Златоуста, четыре терновых венца, 14 гвоздей Креста Господня и такое количество остатков это Креста, что из них можно собрать корабль.
Копье Лонгина не исключение – в мире их целых пять. Но тут в дело вступает армянская логика – все остальные всего лишь подделки, копии, и только хранящееся в Первопрестольном святом Эчмиадзине самое что ни на есть подлинное.
И знаете почему? Потому как все остальные были исследованы учеными, установившими, что «Венское» Копье Судьбы, которое считалось подлинным и которое Гитлер хранил как свой талисман, было выковано в VII веке нашей эры, то есть действительно относится к эпохе раннего Средневековья и никак не могло принадлежать историческому Лонгину.
«Краковское» Копье Судьбы – копия с венского и изготовлено на четыре века позднее. «Ватиканское» - вообще с трудом поддается идентификации, поскольку там практически только древко.
Ну а когда ученые предложили исследовать подлинность «Армянского» копья, то Католикос всех армян Вазген I ответил: «Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве его подлинности».
То есть логика безупречна. Раз все остальные – копии, то наше-то и есть самое подлинное. Хотя даже по внешнему виду артефакта можно определить, что никакое это не копье, а, скорее, средневековое навершие знамени или штандарта.
Как это попало в Армению – тоже не совсем понятно. Кто-то утверждает, что сам сотник Лонгин, уверовавший в Христа на Голгофе, впоследствии отправился с проповедью Евангелия в страны Кавказа и Закавказья, дошел до Армении, где свое копье и оставил. По официальной же версии, уже в христианскую Армению в III веке артефакт принес апостол Фаддей.
И с тех пор могущественные короли, императоры, военные начальники, владея оружием, на котором запеклась кровь Христа, и веря, что с его помощью будут управлять миром, даже не подозревали, что настоящее Копье Судьбы хранится в малоизвестной тихой армянскоq обители. Такая вот красивая и трогательная армянская история, исключительно правдивая и безупречная с исторической точки зрения, подтвержденная научными изысканиями и экспертизами, не так ли?
Впрочем, не так уж и важно, чем на самом деле является этот достаточно невзрачный на вид предмет из железа, хранящийся в Эчмиадзине. Вера в чудодейственность предметов – штука сугубо интимная. Тут ведь вот в чем вопрос: армянскому народу в качестве утешения в нынешнем кризисе предлагают поверить в некое чудо, сопряженное с данным артефактом.
Причем с совершенно беспроигрышной для устроителей этого шоу позиции: если не станет лучше – то вы мало и неискренне верили. А если Путин даст Пашиняну кредиты и газ – то это исключительно в результате молений вокруг Копья судьбы. Что в головах этих людей – и тех, кто верит, и тех, кто это организует – тайна великая есть… Тут уж то ли смеяться, то ли негодовать при виде разворачивающейся перед нами средневековой мистерии одурачивания многострадального и изрядно натерпевшегося от своих «пастырей» народа.
Ну а этим пастырям хотелось бы напомнить, что один из фанатов «Копья Судьбы» закончил в своем рейхсбункере весьма плачевно. Да что уж там – как собака закончил. Правда, его копье было подделкой. А ваше-то точно аутентичное или, как обычно, – «мамой клянусь, да»?