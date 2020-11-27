Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:25

Легендарное копье (Гегард), которым была пронзена грудь распятого Иисуса Христа, известное также как «копье Судьбы», 28 ноября будет выставлено в Кафедральном соборе в Первопрестольном святом Эчмиадзине, сообщают армянские медиа. По преданию, копье обладает чудодейственной силой, способностью исцелять людей от хворей и болезней, а также дарует власть над миром. Как раз то, что сейчас Еревану нужно больше всего. А потому пляски вокруг этого артефакта в армянских медиа и государственных структурах вполне понятны: когда реальность утрачена – сгодятся и мифы, которых вокруг этого артефакта накручено превеликое множество.

По преданию, копье существовало задолго до Рождества Христова. Оно было выковано по приказу одного из первосвященников Иудеи, знатока каббалистики Финееса, из куска металла, упавшего с небес на землю. Будучи вооружен этим копьем, завоевывал Землю обетованную вождь иудеев Иисус Навин, преемник Моисея. С его помощью изгонял из Иудеи язычников царь Соломон. И даже печально известный царь Ирод воевал с этим же оружием. Считалось, что оно приносит военную удачу, оттого-то и звалось Копьем судьбы, Копьем всевластия, Святым копьем и так далее – кто во что горазд. После смерти Ирода копье переходит к римским прокураторам Иудеи и оказывается в руках римского сотника Гая Кассия Лонгина, страдающего катарактой. Во время казни Христа и двух разбойников он командовал римским отрядом, охранявшим Голгофу. В его задачу входило пронзить распятым бок, дабы убедиться, живы они или нет. Но случилось так, что Христа он ранил прямо в сердце, тем самым избавив от мук, на которые обрекает распятие. Кровь Иисуса брызнула римлянину в глаза, и Лонгин исцелился. Разумеется, с этого момента он сам становится христианским подвижником и покровителем всех страдающих глазными болезнями.

А вот дальше начинается сущая мистика – копье это стало… размножаться. Что, впрочем, для разного рода «мощей» и «реликвий» христианства дело вполне привычное. Так, если посчитать все ребра святого Николая, разбросанные по миру, их будет около 200. Это несколько больше, чем стандартный набор ребер человеческого скелета. Естественно, никаких экспертиз этих останков никогда не проводились, и никто с уверенностью не может сказать, принадлежат ли все они одному человеку, и только ли человеку они принадлежат. Кроме того, в мире существуют, одинаково почитаются и служат предметом паломничества: несколько голов Иоанна Крестителя и минимум две – Иоанна Златоуста, четыре терновых венца, 14 гвоздей Креста Господня и такое количество остатков это Креста, что из них можно собрать корабль. Копье Лонгина не исключение – в мире их целых пять. Но тут в дело вступает армянская логика – все остальные всего лишь подделки, копии, и только хранящееся в Первопрестольном святом Эчмиадзине самое что ни на есть подлинное. И знаете почему? Потому как все остальные были исследованы учеными, установившими, что «Венское» Копье Судьбы, которое считалось подлинным и которое Гитлер хранил как свой талисман, было выковано в VII веке нашей эры, то есть действительно относится к эпохе раннего Средневековья и никак не могло принадлежать историческому Лонгину. «Краковское» Копье Судьбы – копия с венского и изготовлено на четыре века позднее. «Ватиканское» - вообще с трудом поддается идентификации, поскольку там практически только древко. Ну а когда ученые предложили исследовать подлинность «Армянского» копья, то Католикос всех армян Вазген I ответил: «Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве его подлинности».