Элинар Варданян: «Пашинян использует военное положение, чтобы удержать власть»

«В Армении продолжает действовать военное положение, ограничивающее права на свободу слова, свободу передвижения и ряд других прав. 26 ноября законопроект об отмене военного положения был отклонен большинством голосов депутатов фракции «Мой шаг». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала эксперт Группы альтернативных проектов Элинар Варданян.

По ее словам, сохранение военного положения в стране через 18 дней после соглашения о прекращении боевых действий не укладывается ни в какую логику.

«Кроме того, что этот режим используется исключительно для ограничения прав людей с целью удержания власти, эта ситуация не оправдана какой-то другой целью. Единственное обоснование, приводимое властями в защиту военного положения, заключается в том, что после его отмены невозможно будет организовать службу на границах. Это очередной манипулятивный подход. Этому правительству не чужды манипуляции. Этот вопрос может быть урегулирован отдельными законодательными актами. Эти акты уже должны были быть приняты в течение последних недель. Мы просто еще раз убеждаемся, что это правительство не может, не знает, как работать», - сказала она.