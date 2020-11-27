Тойво Клаар: «Евросоюз заинтересован в укреплении безопасности на Южном Кавказе»

Европейский Союз привержен принципу укрепления безопасности во всем Южно-Кавказском регионе. Об этом сказал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар после встречи с начальником Службы государственной безопасности Грузии Григолом Лилуашвили.

Клаар отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности: «Мы заинтересованы в развитии мира и безопасности во всем регионе и участвуем в этом. Надеюсь, мне удалось показать, что Евросоюз привержен принципу укрепления безопасности во всем Южно-Кавказском регионе».