Азербайджанцы рассказали главе МИД Канады правду о Карабахе

Основная цель мероприятия заключалась в доведении до канадского министра правды о Карабахе и второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября с провокации Армении и завершившейся 10 ноября победой Азербайджана. В ходе встречи было отмечено, что Сеть азербайджанцев Канады внимательно следит за позицией Канады по данному конфликту. Подчеркивалось, что ознакомление с мнением азербайджанцев - граждан Канады служит большей объективности и беспристрастности в формировании внешней политики страны.

Министр Шампань внимательно выслушал высказанное представителями NAC и назвал катастрофой утрату человеческих жизней в произошедшей войне, отметив, что с первых дней прилагал усилия для прекращения военных действий. Он также заявил, что с уважением относится к мнению канадских азербайджанцев о данном конфликте и эта встреча очень полезна для него с точки зрения получения информации.