Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Европы в Киеве.

Сегодня в финале с тремя обручами и двумя парами булав наши спортсменки набрали 30,650 балла и заняли 3-е место.

В финале с пятью мячами Азербайджан занял 4-е место с результатом 31,450 балла.

На нынешнем чемпионате Европы у Азербайджана уже три медали – серебро и две бронзы.

* * * 17:58

Третий день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве начался с финалов у юниорок.