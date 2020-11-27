Третья медаль Азербайджана на чемпионате Европы по художественной гимнастике обновлено 19:40
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Европы в Киеве.
Сегодня в финале с тремя обручами и двумя парами булав наши спортсменки набрали 30,650 балла и заняли 3-е место.
В финале с пятью мячами Азербайджан занял 4-е место с результатом 31,450 балла.
На нынешнем чемпионате Европы у Азербайджана уже три медали – серебро и две бронзы.
* * * 17:58
Третий день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве начался с финалов у юниорок.
Азербайджан был представлен во всех отдельных финалах. Лучший результат показала Нармин Байрамова. За упражнение с лентой она получила оценку 20,950 балла и заняла 4-е место, уступив соперницам из Болгарии, Украины и Израиля.
Со скакалкой Нармин стала 6-й. А в финалах с мячом и булавами выступала Алина Гезялова, оба раза занявшая 5-ю позицию.
Сегодня в 18:00 по бакинскому времени стартуют финалы у групповых команд. Сборная Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной накануне завоевала серебро в многоборье и сегодня претендует на медали в отдельных финалах.
Также напомним, что Азербайджан завоевал вчера бронзу в командном первенстве.
Завтра, в последний день чемпионата Европы, призеров в многоборье определят гимнастки-сеньорки. Здесь Азербайджан представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.