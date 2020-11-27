Протесты в Ереване: «Наших детей использовали и выбросили как ненужную вещь»

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян приняла родителей военнослужащих срочной службы, проводящих сегодня акцию протеста перед зданием правительства Армении, сообщает «Айсор».

Однако родители недовольны результатом встречи. По их словам, Геворкян сообщила, что солдаты продолжат свою службу в том же порядке, как призванные на службу в Карабах военнослужащие. Был обсужден также вопрос отпуска, и всех заверили, что в ближайшие несколько дней проблемы будут урегулированы.

«Меня не удовлетворяет отпуск, я даже отказываюсь от отпуска. Я требую, чтобы гражданин Армении - военнослужащий был возвращен из Карабаха. Мы не для того родили наших детей, чтобы потерять их от угрожающей после войны опасности. Наших детей использовали и выбросили как ненужную вещь», - заявила в беседе с журналистами Армине Авакян, мать одного их военнослужащих. Она сказала, что собирается на рассвете поехать в Карабах.

Однако через некоторое время родители получили сообщение от Мане Геворкян, что сегодня, в 18:00, министр обороны примет группу родителей в составе 15 человек.