Ара Сагателян: «Пашинян – авантюрист, который повел войско на смерть»

«Сейчас не время для авантюризма, сохранения лица или пропаганды ˮмы исправим наши ошибкиˮ», – заявил в беседе с «ФактИнфо» бывший руководитель – генеральный секретарь аппарата Национального собрания Армении Ара Сагателян, коснувшись заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна в ходе телеобращения к армянскому народу.

По его словам, действующая в Армении власть не способна исправить ошибки.

«У этих людей просто нет соответствующей подготовки, они понятия не имеют, что такое государство, в результате чего страна теряет свои позиции во всех сферах и местах, армяне в других странах подавлены, и это будет иметь цепную реакцию», – подчеркнул Ара Сагателян.

Как указал А.Сагателян, занимающий кресло премьер-министра человек, прекрасно зная, что во время войны каждый последующий день приводит к новым жертвам, новым пленным, новым пропавшим без вести, по неизвестным причинам затягивал войну.

«Когда командующий ведет войско на смерть – это авантюризм. Такой человек не может быть командующим. Я уверен, что это станет предметом серьезнейшего изучения будущими властями и поколениями», – сказал он.