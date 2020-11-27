Отдел информации 18:32

После возвращения Кельбаджарского района под контроль Азербайджана Армения потеряла вторую дорогу, связывающую ее с Нагорным Карабахом. Теперь добраться из Армении в Нагорный Карабах можно лишь по дороге Горис-Лачин-Шуша-Степанакерт, который находится под контролем российских миротворцев. Российский журналист Андрей Бородулин в своем репортаже, опубликованном на портале «Ридус», рассказывает о ситуации на лачинском коридоре.

По его словам, чтобы добраться из Армении в Степанакерт и обратно теперь нужно пройти не менее десяти блокпостов российской армии, а также контроль армянских полицейских. «Eщё не убраны с обочин сгоревшие машины и обломки бронетехники, на высших точках горного серпантина появился снег, но трафик здесь оживлённый, как никогда в предыдущие полтора месяца. Дело в том, что из двух дорог, ведущих в Нагорный Карабах, осталась только одна. В полночь с 24 на 25 ноября Азербайджан получил контроль над шоссе Варденис-Мартакерт (Агдере) — северном пути в Карабах. На оставшейся южной дороге самое волнительное и, пожалуй, оскорбительное для некоторых армян то - что едут они мимо знамён Турции и Азербайджана, дополнивших собой надпись «Шуша», теперь, конечно, на латинице.

Кстати, заметив журналистов на «армянской» стороне дороги, азербайджанские солдаты то ли ради шутки, то ли для предупреждения включают в громкоговорители собственные национальные мелодии. Российские солдаты хотя и стоят лишь в 30 метрах от них, но, видимо, не могут участвовать в подготовке саундтрека к местной атмосфере. Миротворцы дружелюбно, чётко и спокойно осуществляют контроль на блокпостах, отнимая у армян в машинах не более двух минут. Типичный диалог здесь звучит так: — Здравствуйте, откуда и куда направляетесь? Оружие в машине имеется? — Нет. Из Степанакерта в Ереван, на лечение (или: к семье, за родителями, в Горис за продуктами). — Спасибо, счастливого пути!», - говорится в репортаже.