Армяне проезжают мимо Шуши, а там азербайджанские флаги и мугам репортаж российского журналиста
После возвращения Кельбаджарского района под контроль Азербайджана Армения потеряла вторую дорогу, связывающую ее с Нагорным Карабахом. Теперь добраться из Армении в Нагорный Карабах можно лишь по дороге Горис-Лачин-Шуша-Степанакерт, который находится под контролем российских миротворцев.
Российский журналист Андрей Бородулин в своем репортаже, опубликованном на портале «Ридус», рассказывает о ситуации на лачинском коридоре.
По его словам, чтобы добраться из Армении в Степанакерт и обратно теперь нужно пройти не менее десяти блокпостов российской армии, а также контроль армянских полицейских.
«Eщё не убраны с обочин сгоревшие машины и обломки бронетехники, на высших точках горного серпантина появился снег, но трафик здесь оживлённый, как никогда в предыдущие полтора месяца. Дело в том, что из двух дорог, ведущих в Нагорный Карабах, осталась только одна. В полночь с 24 на 25 ноября Азербайджан получил контроль над шоссе Варденис-Мартакерт (Агдере) — северном пути в Карабах.
На оставшейся южной дороге самое волнительное и, пожалуй, оскорбительное для некоторых армян то - что едут они мимо знамён Турции и Азербайджана, дополнивших собой надпись «Шуша», теперь, конечно, на латинице.
Кстати, заметив журналистов на «армянской» стороне дороги, азербайджанские солдаты то ли ради шутки, то ли для предупреждения включают в громкоговорители собственные национальные мелодии.
Российские солдаты хотя и стоят лишь в 30 метрах от них, но, видимо, не могут участвовать в подготовке саундтрека к местной атмосфере. Миротворцы дружелюбно, чётко и спокойно осуществляют контроль на блокпостах, отнимая у армян в машинах не более двух минут. Типичный диалог здесь звучит так:
— Здравствуйте, откуда и куда направляетесь? Оружие в машине имеется?
— Нет. Из Степанакерта в Ереван, на лечение (или: к семье, за родителями, в Горис за продуктами).
— Спасибо, счастливого пути!», - говорится в репортаже.
Журналист отмечает, что на одном из участков «армянская дорога жизни» буквально соприкасается с позицией азербайджанских солдат, заметных через проем в высоком заборе.
«Но провокаций и конфликтов здесь пока не возникало, что подтвердил мне азербайджанский офицер — ответственный за блокпост возле въезда в Шуши. Также он отметил, что азербайджанские солдаты ожидают: уже с 1 декабря этот южный путь в Карабах станет доступен и их соотечественникам. 1 декабря — дата, должная завершить один из сложных «пазлов» текущего Карабахского конфликта.
В ночь перед наступлением зимы армяне должны передать Азербайджану последнюю из присутствующих в известном соглашении территорий — Лачинский район.
Мы ещё не знаем, насколько безболезненно это произойдёт, ведь на указанной территории и сейчас остаётся немало армянских жителей. Очевидно только одно: с передачей в ночь на 1 декабря Лачинского района Азербайджану работы у российских миротворцев явно прибавится», - отмечает автор.