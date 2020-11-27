Мустафа Шентоп: "Попытки Ататюрка открыть коридор через Нахчыван увенчались успехом через много лет"

«После того, как братский Азербайджан освободил от оккупации Карабах и другие оккупированные районы, появилась возможность создать прямое транспортное сообщение между нашей страной и нашими братьями, проживающими в Средней Азии». Как сообщает «Anadolu», об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

«Значение, которое придавал основатель нашего государства Мустафа Кемаль Ататюрк Нахчывану и его попытка открыть коридор через Нахчыван на границе, увенчались успехом через много лет. Наша страна рада этому. Мы восстановим исторический Великий шелковый путь, будем развивать экономические, культурные, политические и военные связи с нашими братьями, проживающими в Средней Азии», - подчеркнул председатель ВНСТ.