Президента Армении в Москве встретили с криками "Предатель!"

Президент Армении Армен Саркисян с частным визитом находится в Российской Федерации. Новости Армении уточнило у своих источников, как прошла его встреча с представителями армянской общины.

Встреча Саркисяна с армянской общиной прошла близ армянской церкви в Москве. Сначала все известные крупные предприниматели армянского происхождения отказались встречаться с президентом, на встречу пришли до 20-30 человек.

При входе внутрь помещения стоявшие на улице армяне кричали «Предатель», по сути, еще в самом начале встречи сложилась напряженная обстановка.

Президент попытался исправить ситуацию призывами к спокойствию и сплоченности, но сидевшие внутри помещения все равно кричали «Ты тоже предатель».

Когда он спросил: «А я почему предатель?», ему ответили: «Ты с Николом», «когда президента судили (имеется в виду Роберт Кочарян – ред.), ты не промолвил ни слова, поэтому мы дожили до всего этого». Источник рассказал, что частные встречи с другими представителями армянской общины также прошли в довольно напряженной обстановке, президент неизменно удостаивался жесткой критики от представителей местной интеллигенции, которые заявляли, что требуют свою родину от него и Никола Пашиняна.