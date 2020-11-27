«Согласно подписанному с Россией соглашению, положившему конец конфликту, армянские вооруженные силы 1 декабря должны передать Лачинский район Азербайджану. Тем самым Азербайджан вернет все 7 районов, прилегающих к Нагорному Карабаху». Об этом говорится в репортаже специальных корреспондентов France-24 Людвига де Фуко, Катрин Норестрент и Хусейна Асада из освобожденного Агдамского района.

«Этот город настолько разрушен, что порой его называют “Хиросимой Кавказа”. Агдам с населением 40 тысяч человек в конце 1980-х годов сегодня является “городом духов”. Агдам, расположенный в получасе езды от столицы Нагорного Карабаха Ханкенди, был крепостью Азербайджана. Сегодня единственное сохранившееся в городе строение - здание мечети. Этот город 30 лет назад во время первой Карабахской войны имел большое стратегическое значение. Именно отсюда азербайджанская армия обстреливала позиции армянских вооруженных сил, расположенные в горах Нагорного Карабаха. Потеря этого города в 1993 году стала поворотным моментом войны. Поражение заставило жителей покинуть территорию. Сегодня вынужденные переселенцы возвращаются и видят лишь разрушенные здания», - рассказывает корреспондент.