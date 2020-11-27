Нарек Малян: «Правоохранительная система больше не подчиняется предателю Пашиняну»

Правоохранительная система больше не подчиняется предателю Николу Пашиняну. Полиция, за исключением 5-6 человек, которым есть что терять, также вне контроля предательской власти, заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook руководитель общественно-политического движения «ВЕТО» Нарек Малян.

«В Службе национальной безопасности также хорошо понимают, что в Армении рычагами власти завладела иностранная агентурная сеть в лице соросовцев. То же самое относится и к следственным службам. Они тоже все видят и понимают, просто этим людям нужно объяснить, что им нужно делать, чтобы не навредить государству», - сказал Нарек Малян.

По его словам, патриотичные люди составляют довольно большое число также в прокуратуре.

«Но в правоохранительной системе есть люди, которые ради карьеры, одной лишней звездочки готовы вступить в союз с предателями. Есть правоохранители, которые задерживают тех людей, выступающих против государственной измены – меня, моих друзей. Например, меня задержали по статье, которая не предусматривает задержание.

Эта цепочка, все дающие приказы звенья, окажутся в так называемом «Списке Фархояна». В этот список входят те сотрудники судебно-правовой системы, которые с 10 ноября по сфабрикованным делам занимались преследованием людей, выступающих против государственной измены. «Список Фархояна» назван именем Карена Фархояна, поскольку разрешение на репрессии, задержания и обыски дал судья Фархоян», - сказал Нарек Малян/