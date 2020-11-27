Серж Саргсян в 2016 году призывал сдать 7 районов вокруг Карабах а и предупреждал о возможной потере Степанакерта (Ханкенди). С таким заявлением выступил спикер т.н. «парламента» карабах ских сепаратистов Артур Товмасян.

"После апрельской войны 2016 года третий президент Армении Серж Саргсян и тогдашний глава Нагорного Карабаха Бако Саакян провели встречу с 22 депутатами местного парламента. Серж Саргсян призвал нас дать согласие на сдачу 7 районов. Мы сказали, что Мадридские принципы не выражают коренные интересы армянского народа. Он сказал, вы много раз слушали песню "Карс, Карс", и если отказываетесь принять Мадридские принципы, то в один день услышите песню "Степанакерт, Степанакерт". Очень резко сказал", - рассказал изданию InfoPort.am Артур Товмасян.

Он признается, что вспомнил слова Сержа Саргсяна 9 ноября, когда Степанакерт был пустым, а азербайджанская армия находилась в нескольких километрах от города.

Стоит отметить, что в песне, о которой упоминал Серж Саргсян, поется, что «Карс - армянская земля и звучит вопрос, когда же город вернется в состав Армении».