Дидье Биллион: «Путин мастерски сыграл в Карабахе, а турки забили»

Некоторые аналитики предполагают, что было бы полезно, если бы Франция отказалась от своей роли в Минской группе ОБСЕ, особенно с учетом ее сложных отношений с союзником Азербайджана - Турцией.

Президент Эммануэль Макрон сталкивается с серьезной проблемой - сохранить влияние Франции в урегулировании нагорно- карабах ского конфликта, с учетом многочисленной армянской диаспоры в стране и обвинениями Азербайджана в предвзятости, пишет AFP.

«Минская группа в том виде, в каком она была создана, мертва. Нравится нам это или нет, но Владимир Путин мастерски сыграл, и турки тоже забили», - сказал заместитель директора Французского института международных и стратегических отношений (IRIS) Дидье Биллион.

По его словам, Франция оказалась «вне игры» после того, как «взялась за дело» Армении, хотя ее статус посредника означал, что она официально нейтральна.

Издание отмечает, что на данный момент Франция пытается использовать мягкую силу, отправляя помощь Армении.

«Франция должна серьезно подумать об отказе от роли сопредседателя в пользу другой европейской страны или позиции в масштабах всего ЕС», - сказал известный конфликтолог Томас де Ваал. «Она занимала эту позицию 23 года, и такие страны, как Германия или Швеция, имея более сбалансированные отношения с Арменией и Азербайджаном, почти наверняка смогут сделать больше».