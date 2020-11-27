Еще одна страна покончила с сепаратизмом
Правительственные силы Эфиопии вошли в город Мэкэле, столицу северного мятежного региона Тыграй. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, распространившие соответствующее заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.
По данным агентства, лидер оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) Дебрецион Гебремикаэль ранее заявлял о "тяжелой бомбардировке" города Мэкэле.
Премьер страны указал, что силы обороны Эфиопии уже вошли в город, не нанося ущерб его инфраструктуре и объектам исторического наследия, а также не используя гражданских лиц "в качестве щитов".