Пашинян сказал, что слишком много пропавших без вести солдат

Правительство Армении обеспокоено масштабами поиска без вести пропавших в ходе военных действий в Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с родителями без вести пропавших военнослужащих, сообщает «Спутник Армения».

Пашинян отметил, что правительство готово оказать содействие в расширении и увеличении ресурсов Международного Комитета Красного Креста в поиске без вести пропавших.

Премьер-министр представил подробности обсуждений с представителями Международного комитета Красного Креста. В целях обеспечения эффективности поисковых работ Пашинян призвал воздерживаться от публикаций в социальных сетях и распространения другой информации.

Напомним, что в Армении уже несколько дней родители пленных и пропавших без вести солдат проводят акции протеста, требуя от властей добиться возвращения их детей. Пашинян уже провел несколько встреч с ними, пообещав сделать все возможное для решения этого вопроса.