Турция обновила рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 30 103 новых случая COVID-19. Умерли 182 больных, с начала пандемии - 13 373. В тяжелом состоянии находятся 4903 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.