В Армении пытаются найти замену турецким товарам

Команда министерства экономики готова помочь армянским предпринимателям заполнить пробел, который образуется на рынке после вступления в силу запрета на ввоз товаров из Турции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Армении Ваан Керобян.

Министр напомнил, что с 1 января ввоз широкого ассортимента товаров турецкого производства будет запрещен как минимум на полгода.

Основные группы товаров, импортируемых из Турции: одежда на сумму - 69,4 миллиона долларов, цитрусовые - 10,3 миллиона долларов, машины, оборудование - техника (электронагреватель, холодильник и др.) - 35,3 миллиона долларов, нефть и нефтепродукты - 24,3 миллиона долларов, химическая промышленность, продукция промышленного производства - 23,6 миллиона долларов, недрагоценные металлы и изделия из них - 21,6 миллиона долларов.

По словам Керобяна, команда Минэкономики готова предоставить более подробную информацию. Цель - восполнить этот пробел продуктами армянского происхождения или продукцией дружественных стран.