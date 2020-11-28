Натик Гусейнзаде, отдел информации 04:02

Греческий журналист армянского происхождения Крикор Цакидзян рассказал о том, что среди прочих бойцов из Греции в Нагорном Карабахе за Армению воевали два брата, ранее служившие в греческом спецназе, сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие СМИ.

Один из них был убит, и в ближайшие дни оставшийся в живых брат привезет гроб с телом в Грецию. «Еще два греческих брата из Александруполиса воевали в Нагорном Карабахе, - написал журналист издания Politispress Цакидзян. – Они были понтийского происхождения, служили в греческой армии и даже в спецназе. Один из братьев лишился жизни. Ожидается, что второй брат вернется в ближайшие дни в Грецию вместе с телом брата, чтобы похоронить его в Александруполисе, где он проживал вместе с семьей».