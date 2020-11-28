Бойцы греческого спецназа воевали за Армению в Карабахе и полетели в Грецию гробы
Греческий журналист армянского происхождения Крикор Цакидзян рассказал о том, что среди прочих бойцов из Греции в Нагорном Карабахе за Армению воевали два брата, ранее служившие в греческом спецназе, сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие СМИ.
Один из них был убит, и в ближайшие дни оставшийся в живых брат привезет гроб с телом в Грецию.
«Еще два греческих брата из Александруполиса воевали в Нагорном Карабахе, - написал журналист издания Politispress Цакидзян. – Они были понтийского происхождения, служили в греческой армии и даже в спецназе. Один из братьев лишился жизни. Ожидается, что второй брат вернется в ближайшие дни в Грецию вместе с телом брата, чтобы похоронить его в Александруполисе, где он проживал вместе с семьей».
Цакидзян также добавил, что оба брата имели также российское гражданство и даже входили в состав сборной России по тяжелой атлетике.
«Я не сообщаю их фамилии по просьбам их родственников. Они сказали, что братья воевали не ради лавров и почета, а из любви к Армении - другу и союзнику».
Напомним, в начале Второй Карабахской войны греческие СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали о том, что примерно 500-800 граждан Греции готовы отправиться воевать за Армению. Так что вполне вероятно, что гроб с телом греческого спецназовца далеко не единственный, что были отправлены из Еревана в Афины.