Эйнулла Фатуллаев 07:53

Азербайджанская оппозиция, а если быть точнее, обреченные ее остатки на протяжении всей Отечественной войны выражали восторженную солидарность с Ильхамом Алиевым, не скрывая своей жажды приобщиться к исторической победе. Однако оппозиция выражала восторг в крайне стесненной пораженческой обстановке. Ведь перескакивая из одного десятилетия в другое, - а неизменные лидеры национал-демократического стана, как и выпавшие из эльчибейевской шинели вновь испеченные либералы, были в оппозиции все время нахождения оккупационных войск Армении в Карабахе - уверяли азербайджанское общество в неспособности алиевской власти освободить Карабах. Излюбленное клише в пламенных речах, преамбула всех программных деклараций. А еще нас уверяли в том, что обороноспособность страны оставляет желать лучшего, а десятки миллиардов военных ассигнований оседают в невидимой офшорной гавани. Из года в год, из десятилетия в десятилетие невежественные оппозиционные идеологи насаждали в общественном сознании догматический постулат: путь к освобождению Карабаха пролегает через освободительную революцию. Нацдеки с либералами провели ревизию учения Эльчибея. Человек, похожий на Никола Пашиняна, в конце 90-х годов договорился до бредовой теории о возможности освобождения Карабаха лишь после распада Ирана и образования в Тебризе нового единого азербайджанского государства…

Пашинян как культовый герой азербайджанской оппозиции Неожиданная для всей страны успешная контрнаступательная операция азербайджанской армии обнажила другую реальность: весь мир с восхищением наблюдал за военной мощью вооруженных сил нового тысячелетия. На поле боя армянскую оккупационную армию сокрушала храбрая, самоотверженная и с точки зрения военно-технологического оснащения уникальная армада. Освобождая один за другим города и районы, азербайджанская армия исполнила немыслимую для нескольких поколений мечту, встав у ворот Ханкенди. Каждый вечер миллионы азербайджанцев, собираясь у телевизоров либо блуждая в поисках нового чаемого явления под названием «Твиттер президента», с упоением и ликованием слушали выступления Ильхама Алиева, извещавшего об освобождении новых городов и районов. Безусловно, военные успехи в Карабахе, в отличие от первой карабахской войны, отодвинули на задний план внутриполитические передряги и взаимные упреки. И это в общем-то заслуга власти, которой удалось создать мобилизационный режим и четкую исполнительную вертикаль. В Карабахе шла война, а в Баку царила атмосфера тихой и безмятежной жизни. Прерывали ее памятные с первой войны, непременные атрибуты нашей юности и молодости - танки с бронетранспортерами, когда-то вытеснявшие с автомагистралей традиционные советские «Жигули». Каменное молчание прерывали недосужие вопросы на фоне наших побед в Карабахе: почему же на протяжении стольких лет оппозиция заявляла о неспособности властей освободить Карабах? Почему вселяла в умы людей скептицизм, а в души зерна сомнений? Главные оппоненты власти – Али Керимли, Джамиль Гасанлы и Гюльтекин Гаджибейли, а также вышедшие в тираж маргиналы-мусаватисты, изощряясь в новых аргументах, объясняли заметно редеющим группам зрителей в соцсетях военные успехи Азербайджана самоотверженностью солдат. А ведь еще несколько месяцев назад в своих виртуальных нападках на власть стоеросовый профессор канцелярской историографии Джамиль Гасанлы ставил душеприказчика современной Армении Никола Пашиняна в пример президенту-Освободителю! А Керимли называл Пашиняна новой путеводной звездой революции на Южном Кавказе, взывая к властям во время бархатной революции в Армении в 2018 году не нарушать покой оккупационного режима в Карабахе. Вот этот самый доморощенный образ Пашиняна, которого Ильхам Алиев за считанные дебаты превратил в посмешище и в СНГ и в самой Армении, был культовым героем азербайджанской оппозиции.

Почему же мы не победили в 1992-м? Оппонентами азербайджанской власти оказались коричневые дилетанты-черносотенцы, неспособные понимать и анализировать логические, причинно-следственные связи между событиями не только в мире, но и в отдельно взятом нашем регионе. Достойный политик был обязан честно признать глубокий ум, решительность, блестящие способности и в целом превосходство своего оппонента. Ведь Ильхам Алиев за 10-15 лет создал не только модернизированную и высокотехнологичную армию, но и уникальную геополитическую ситуацию, при которой ведущие державы мира и региона поддержали целостность Азербайджана. Не помешали азербайджанской армии разгромить армянские вооруженные силы. А И.Алиеву противостояла не одна Армения с мощнейшими союзниками, но и одна из могущественных диаспор мира. Азербайджанский президент противостоял мировому армянству, игравшему на протяжении столетий ведущую роль в западной политике! А.Керимли и другие оппозиционеры уверяют, что своей победой Азербайджан обязан самоотверженному солдату. Никто не может оспорить эту мысль. Но если следовать логике А.Керимли, то и в первой карабахской войне Азербайджан должен был достигнуть победы. Десятки тысяч доблестных, беззаветно любящих Азербайджан молодых солдат бросились в пламя безжалостной войны. Но Азербайджан потерпел поражение. И к причинам нашего поражения мы еще вернемся.

Если следовать логике А.Керимли, то чеченцы должны были победить в войне с Россией, ибо на моей памяти не было более храбрых солдат. А грузины в 2008 году сохранить контроль над Южной Осетией. Как и Сербия оставить в своем составе Косово. Неужели, человек претендовавший на высшую власть в стране не способен понять, что без совокупной военной и политической победы, поддержки мирового сообщества, отдельно взятое государство не способно добиться окончательного успеха?! И без политического превосходства военный успех скоротечен и сиюминутен! Ильхам Алиев добился безоговорочной поддержки территориальной целостности Азербайджана со стороны двух великих держав, ранее скрепивших с Арменией союзнические узы. И.Алиев добился всецелой поддержки Евросоюза и Великобритании, нейтралитета США, сочувствия всех соседних государств! Неужели скудоумный или бессовестный Керимли в силу ограниченности интеллекта не способен проанализировать величайшую геополитическую победу?! Виртуальная дискуссия оппозиции с властью разыгралась вокруг трех основных тезисов. Фронтисты выносили из кабинета одного министра обороны за другим Еще в своем первом выступлении, в напутствии наступающей азербайджанской армии Ильхам Алиев провозгласил, что Азербайджан вернет все потерянные в период НФА территории страны. Оппозиция парирует – основная часть азербайджанских земель была оккупирована до и после правления НФА. Так ли это в реальности? История – лучший арбитр. В период правления последнего лидера Компартии экс-президента Аяза Муталибова, в первой половине 1991 года Азербайджан с помощью Внутренних войск СССР и Советской армии, которые и в тот период выполняли де-факто функции разграничительных войск и своеобразных миротворцев, восстановил контроль над Нагорным Карабахом. Была проведена знаменитая спецоперация «Кольцо»: введены войска в Степанакерт, Геташен, Шаумяновский район, Чайкенд, закрыт вновь актуальный ныне Лачинский коридор, по которому в Карабах из Армении поступали вооружение и боеприпасы. В результате этой операции были разоружены большинство бандформирований, арестованы лидеры сепаратистов, восстановлена легитимная власть. Кто выступал против проведения этой операции? Театральная площадь во главе с Левоном Тер-Петросяном, организация «Крунк» Роберта Кочаряна и Народный фронт Азербайджана!

На проведенной в Эстонии пресс-конференции буквально в унисон с армянскими неформалами два члена правления НФА – Лейла Юнус и Хикмет Гаджизаде расценили ввод советских войск как тотальное нарушение прав карабахских армян и угрозу депортации армянского населения (!!!). Газетные страницы, как и рукописи, не горят. Периодика тех лет изобилует протестными декларациями НФА. И вот начиная со второй половины 1991 года НФА начинает расшатывать устои политической стабильности. Президент А.Муталибов назначает первым министром обороны опытного и доблестного генерал-лейтенанта Валеха Баршадлы. Советский генерал предлагает внедрение модели смешанной армии на основе профессионально-контрактных сил и партизанских отрядов (сил самообороны), в кратчайшие недели начинает реализацию задуманной концепции. Но идеи генерал наталкиваются на фронтистские штыки. Спустя два месяца после назначения (!!!) НФА организует массовое движение за отставку министра. Муталибов назначает второго министра обороны – еще одного советского генерала Таджиаддина Мехтиева. В Карабахе разгораются первые активные боевые действия. Параллельно идет армейское строительство. В войне бывают успехи, но ожидаемы и неудачи. Подразделения азербайджанской армии терпят неудачу в боях за село Дашалты, освобожденное недавно во время второй карабахской войны. НФА начинает митинги с требованием отставки министра обороны. Под давлением оппозиции и общественности президент увольняет и этого министра. По требованию руководства НФА, в частности самого Али Керимли, новым министром обороны назначают активиста НФА, сержанта сумгаитской милиции Тахира Алиева. Спустя несколько дней фронтисты свергают и самого президента А.Муталибова, власть переходит в руки оппозиции. Азербайджан теряет одно село за другим. Наконец 8 мая батальоны НФА покидают Шушу, а 14 мая заново свергают вернувшегося на день во власть Муталибова. 18 мая батальоны НФА сдают Лачин под крики и проклятья бессмертного журналиста Чингиза Мустафаева.

В октябре 1992 года Конгресс США принимает санкции против Азербайджана, запрещая ввоз американской помощи в Азербайджан. Это решение явилось огромным провалом внешней политики правительства НФА, вслед за которым посыпались новые военные неудачи. Правительству НФА не удается создать регулярную и боеспособную армию, осуществляя военные действия наспех сколоченными на улицах Баку квази-партизанскими отрядами – мнимыми силами самообороны. Азербайджан теряет большую часть Мардакерта, затем Кельбаджар, а вице-премьер и спецпредставитель президента Эльчибея Сурет Гусейнов поднимает мятеж в Гяндже. В Азербайджане назревает гражданская война, государство трещит по швам на фоне парализованной экономики, роста сепаратистских устремлений в других частях страны, коллапса политической системы… Президент Эльчибей бежит из Баку, и спустя 2 дня армянские формирования полностью занимают Мардакерт, а 23 июля оккупируют Агдам. Зловещая шутка истории - Эльчибей все еще управляет Азербайджаном из маленького горного села. И приглашенный из Нахчывана в Баку Гейдар Алиев пытается разобраться с положением дел почти разваленного, точнее несостоявшегося государства. Есть пространство, есть страна, но нет государства! Тем временем, армянские войска беспрепятственно занимают один за другим районы Азербайджана – Джебраил, Физули, Губадлы… Великан советской политики Гейдар Алиев с трудом пытается удержать страну от окончательного развала, собирая по крупицам разбитые части государственных институтов…

Это всего лишь краткая хронология развала азербайджанских государственных устоев и оккупации Нагорного, а затем равнинного Карабаха. И сегодня вышедший из тени А.Керимли пытается возложить ответственность за позорное поражение в начале 90-х годов на власть Муталибова, а затем Гейдара Алиева?! Во время второй карабахской войны, поражения армянской армии вызвали трещину в политсистеме Армении и рост центробежных сил. К нации вышли экс-президенты Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян, предупредив о недопустимости внутриполитического кризиса, указав на пример поражения Азербайджана в первой войне. «Во многом наш успех предопределил политический кризис и неразбериха в самом Азербайджане», - откровенно признал Тер-Петросян. И лидер АОД недалек от печальной истины. Но кто создал этот кризис, ежедневно подтачивая устои власти, вынося из кабинетов одного министра обороны за другим и добиваясь назначения сержанта сумгаитской милиции, а затем лектора Политеха Рагима Газиева главами оборонного ведомства воюющей страны?! Неужели виноват тогдашний президент Аяз Муталибов, который так и не отдал приказа об изоляции коллаборационистов-провокаторов, вызвавших смуту в судьбоносные дни?! Да, виноват Муталибов, который был обязан запретить деятельность НФА и арестовать Эльчибея с его гнусными соратниками! Как не вспомнить трагический диалог во время парламентской перепалки между лидером Мусавата Исой Гамбаром и председателем ПННА Этибаром Мамедовым. В пылу ярой неприязни друг другу бывшие соратники обвиняли друг друга в сдаче Шуши и Лачина. Неужели Али Керимли не помнит, как страна узнала об оккупации Кельбаджара? Экс-министр внутренних дел Искендер Гамидов ворвался в студию Гостелеканала во время прямого эфира, как обычный хулиган, устраивая потасовку среди гостей эфира, чтобы выразить свою боль из-за потери родного Кельбаджара. «Вы тут ведете политические дискуссии, а враг беспрепятственно занял Кельбаджар», - громко произнес в студии незваный гость. Излив душу, политик ретировался из студии… Но почему-то Искендер Гамидов в студии попытался отомстить за Кельбаджар оппозиционеру Мубаризу Гурбанлы. И это вы называете государством?! Керимли гордится такой бесшабашной властью? Где стояли российские солдаты во время правления Эльчибея Ввод миротворческих сил, предусмотренный мадридскими принципами в рамках процесса урегулирования, выдается оппозицией ущемлением национально-государственных интересов. Оппозиция ухватилась за соломинку, наконец, почувствовала пусть и рыхлую, но почву под ногами. А.Керимли бравирует перед сетевой публикой – дескать, нам не нужна была победа такой ценой. Правительство Эльчибея добилось вывода российских войск из Азербайджана, а спустя четверть столетия армию метрополии вернули на территорию страны.

Спрашивается – как же НФА добилась вывода российских войск, если целый российский полк в 1992 году расквартировался Карабахе? Или Керимли не считает Карабах частью Азербайджана? Другой вопрос – разве российские войска вошли в Баку, Гянджу или другую часть страны? Российские миротворцы вошли снова в Карабах, и выполнили свои обязательства – расчистили Кельбаджар и 1 декабря исполнят договоренность об освобождении Лачинского района, сданных почти без сопротивления и боев армянским вооруженным формированиям правительством НФА. Почему же Али Керимли говоря о российских войсках, не вспоминает турецких военнослужащих, совместного мониторингового центра и патрулирования российских и турецких войск? Осознает ли лидер НФА значимость величайшей исторической победы? Знает ли Керимли, что азербайджанские войска контролируют преданную фронтистами Шушу, а также Гадрутский район, куда не ступала нога азербайджанца с 1988 года? Чем же роль России, выступившей гарантом Московского соглашения, объявленного в Ереване актом о капитуляции, и признавшей территориальную целостность и примат международного права не устраивает Али Керимли и оппозицию? Или Керимли нужен не Карабах, а большие катаклизмы и потрясения? Ведь освобождение Ильхамом Алиевым Карабаха никак не входило в планы азербайджанского Пашиняна, готового открыть ворота и Гянджи ради вожделенной власти. Почему Керимли считает Россию, поддержавшую Азербайджан в его справедливой освободительной войне, враждебной страной? Только лишь потому, что Керимли получает средства на борьбу с правительством Азербайджана в американском посольстве? Неужели сейчас спустя 27 лет власть снова превыше Карабаха? Вышеприведенные вопросы – скорее ответы, а не плохо решаемые дилеммы. Как же так получается, что Керимли наводит тень на великую победу Азербайджана, в то самое время, когда абсолютное большинство общественности Армении выносит единодушный вердикт позорной капитуляции - предательству правительства Пашиняна? Крах «коллективного Элчибея». Начало конца «коллективного Пашиняна» Керимли считает эту победу неполноценной еще и потому, что азербайджанская армия не освободила заселенный исключительно армянским населением последний карабахский клочок. Развивая этот аргумент, доморощенный политик, вместе с этим не согласен с оценкой правительства резолюции Сената Франции. Если азербайджанская власть считает этот документ, как и сам МИД, а также правительство Франции – исключительно декларативным, ни к чему не обязывающим формальным воззванием, Али Керимли придает этой резолюции опасный, коварный и кощунственный смысл. Лидер фронтистов уверен – это опасный прецедент, который азербайджанская дипломатия была обязана пресечь. Допустим. А теперь может ли Керимли представить в своем ограниченном воображении форму не публично-формальных, а международно-правовых резолюций в случае наступления азербайджанской армии в районы компактного проживания армянского населения?!