28 ноября в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация о том, что около 15:10 в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района на опасной территории, к которой запрещен доступ граждан, произошел минный инцидент.

Как сообщили в ANAMA, на эту территорию была немедленно направлена оперативно-поисковая группа, состоящая из специалистов Агентства, в ходе операции была открыта специальная безопасная полоса, по которой извлеченные из автомобиля тела Гаджиева Шакира Магеррам оглу, Гаджиева Фируддина Магеррама оглу, Гусейнова Зульфугара Адыширин оглу и Адильзаде Зибейды Шакир гызы были вынесены с участка и переданы по назначению.

В ходе проверки, проведенной специалистами агентства на участке, было установлено, что автомобиль марки Toyota 90-BL-558 подорвался на двух противотанковых минах.

Агентство еще раз заявляет, что из-за опасности въезд гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории, не очищенные от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строго запрещен.