Армен Ашотян: На свете нет армянина, который не чувствует боли

«После национальной катастрофы 9 ноября на свете нет, наверное, разумного человека, считающего себя армянином, который не чувствует боли, причиняющей неописуемые страдания, - боли за каждого погибшего, пропавшего без вести или плененного солдата. Боли за ампутацию Карабаха, за потерю Родины, за общенациональное унижение», - написал на своей странице в Facebook зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, сообщает «Голос Армении».

«Эта многопластовая боль делает нас эмоциональными, агрессивными, подавленными, курящими и пьющими. Она не смягчается, пока военнопленные не вернулись. Она не стихает, так как виновные в национальной катастрофе не ушли и не наказаны.

Нашу боль никогда никто на себя не возьмет. Ни один российский миротворец, французский сенатор, американский президент, китайский бизнесмен и еврейский философ. Никто», - заявил заместитель Сержа Саргсяна.