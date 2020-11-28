Депутат Костанян направила Пашиняну запрос о документе «по сдаче территорий»

Депутат от парламентской фракции «Светлая Армения» Анна Костанян направила премьер-министру Армении Николу Пашиняну запрос о трехстороннем заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении войны в Карабахе, сообщает «Новости-Армения».

«44-дневная Арцахская война завершилась соглашением, заключенным 9 ноября, и мы потеряли значительную часть территорий Карабаха, не имея ясного представления о территориях, переходящих Азербайджану и сроках. Я направила запрос премьер-министру, требуя предоставить информацию об этом соглашении», - заявила депутат Костанян.