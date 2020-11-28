1174 новых больных коронавирусом в Армении
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 134768, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний страны.
Отмечается, что по состоянию на 28 ноября таких случаев было 133594. Таким образом, за сутки выявлено 1174 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончалось 2142 человека (плюс 21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 538 (плюс 3 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 107364. На лечении находятся 24 724 человека.