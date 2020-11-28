Армянские СМИ: Власти организовали "фабрику троллей" в Ереване
В Ереване разгорелся очередной скандал, связанный с финансированием провластными олигархами "фабрики фейков".
Журналистам издания 168.am удалось застать вывоз компьютерной техники "троллей" с территории торгового центра "Мега молл", принадлежащему олигарху Самвелу Алексаняну.
По данным издания, Алексанян лично финансировал деятельность данной структуры.
Организацией вывоза техники руководил депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Айк Саркисян.