COVİD-19 в Грузии: 4 426 новых зараженных и 35 умерших за сутки

В Грузии за последние 24 часа выявлено 4 426 новых случаев коронавируса, выздоровел 3 721 человек, умерли 35 пациентов, передает 1tv.ge.

С начала пандемии в стране зафиксировано 132 368 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 110 049 и умерли 1 230 инфицированных.

На карантине находятся 2 033 человека, на самоизоляции - 54 464 человека, в больницах - 6 373, в ковид-гостиницах - 3 945 человек.

Вчера в Грузии было выявлено 4 472 новых случая коронавируса, 4 058 человек выздоровели.