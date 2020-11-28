Пашинян призвал прекратить распри в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести пропавших, сообщает РИА Новости.

"Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию в стране, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших и потенциально укрывшихся военнослужащих, которую необходимо решать очень быстро", - написал Пашинян в Facebook.

Премьер также написал, что внутренние разногласия не ускорят решение проблемы. "Решение проблемы ускорится только в одном случае. Если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесет. "Но сейчас нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я в этом убежден", - отметил Пашинян.