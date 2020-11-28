Пашинян: Сдача 7 районов Азербайджану не имела альтернативы

«Еще в 2011 году, когда готовилось подписание соглашения в Казани, Армения была готова сдать семь районов вокруг Карабах а в обмен на его промежуточный (не окончательный) статус и референдум в будущем» , - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Спутник-Армения».

Что касается Шуши, пишет Пашинян, то и этот вопрос был определен Мадридскими принципами, согласованными в 2007 году. Согласно им, население бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должно было иметь то же соотношение, что и в 1988 году.

«В 2018 году, вступив в должность премьер-министра, я, конечно, ознакомился с этим. Что я мог сделать? Я мог обратиться к народу и сказать: "Друзья мои, обстановка такая: или отдаем семь районов без статуса Карабаха, или будет война". Что должны были сказать люди? Что они будут стоять за родину. И началась бы война, и получилось бы, что начала ее Армения. Если бы я сказал – отдаем, и все тут, люди бы сказали: "Никол-изменник", война опять началась бы», - отметил Пашинян.

По словам армянского премьера, если бы он попытался решить вопрос переговорами между эскалацией в июле и войной в сентябре, у него потребовали бы конкретный график вывода войск. Если бы он на это согласился, его бы снова назвали изменником, и снова бы началась война. Если бы уже начавшуюся войну он остановил раньше, цена была бы та же: отдать семь районов, пишет Пашинян.

«Сейчас многие говорят, что Армения должна была теснее сотрудничать со своими друзьями. Но кто говорит, что у друзей был другой взгляд на решение вопроса? Хотя бы сейчас, думаю, становится ясно, что их взгляд полностью совпадал с описанным выше», - заявил Пашинян.