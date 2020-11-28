Минобороны показало освобожденное село в Агдаме фото; видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Шахбулаг Агдамского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Шахбулаг Агдамского района.
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