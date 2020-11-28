Тигран Абрамян: «Никол пошел на все это, чтобы убедить нас, что он не предатель»

«Вы понимаете, что он повел по пути потрясений Армению и Карабах, 75-80% Карабаха сдал Азербайджану, мы потеряли несколько тысяч человек, огромную цифру составляют пропавшие без вести и инвалиды, и Никол пошел на все это осознанно, чтобы убедить нас, что он не предатель, просто так вышло?» Как сообщает «Новости-Армения», об этом на своей странице в Facebook написал глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«Никол Пашинян одной обширной записью попытался оправдаться за доведение страны до такого позорного состояния, ссылаясь на свои представления о различных этапах этого процесса.

Повторяю, он признается, что за этот период были намного более удачные пакеты, чем подписанный им, но он их отклонил и в конце концов подписал этот уничтожающий документ», - написал Тигран Абрамян.