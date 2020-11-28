Обрушение потолка в одном из ресторанов Еревана

Обрушение потолка произошло в одном из ресторанов Еревана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Армении.

Отмечается, что 29 ноября в 12:12 в национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на кухне ресторана "Одален" в административном районе Давиташен обрушился потолок.

"По предварительным данным, под завалами находится один гражданин", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправились три боевых расчета из отряда пожарных-спасателей, оперативная группа национального центра кризисного управления и дежурный психолог.