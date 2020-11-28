ANAMA проводит разминирование на магистральной дороге в Суговушан

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) ведут работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов по маршруту строительства новой дороги в освобожденное от армянской оккупации село Суговушан Тертерского района, передает Report.

Отметим, что на оккупированных вооруженными силами Армении землях находились дороги общей протяженностью 2 661 км, из которых 883 км - республиканского и 1 778 км - местного значения. На этих трассах расположено 90 автомобильных мостов.