За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 985 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 118 195 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 73 976 человек вылечилось, 1 361 скончался, число активных больных – 43 158.