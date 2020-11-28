В Армении участились случаи оскорбления карабахских армян

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что оскорбительные высказывания в адрес карабахских армян, которые распространяются в соцсетях, недопустимы, сообщает «Спутник-Армения».

По словам защитника прав человека, в каких-то случаях заявления направлены на то, чтобы посеять внутринациональную рознь, а иногда – на разжигание вражды.

«Считаю подобные действия недопустимыми. Честь и достоинство карабахских армян – один из символов единства армянского народа. Сейчас нам как никогда важно быть сплоченными. Прошу вас не втягиваться в подобные "обсуждения", кто бы и по каким бы вопросам их ни начинал, будь то политические, социальные вопросы и так далее», - отметил Татоян на своей странице в Facebook.