«Конечно, открытые границы — это очень хорошо для экономики, потому что в результате конкуренции создаются более качественные продукты, то есть по качеству наша экономика может достичь мирового уровня. Если в страну ввозятся дешевые и качественные продукты, то наш местный производитель вынужден стать лучше» - отметил министр.

В интервью Общественному телевидению Армении Керобян в долгосрочной перспективе указал на возможности воспользоваться портами Турции и, возможно, азербайджанским рынком.

Новоназначенный министр экономики Армении, основатель сервиса доставки еды Menu Group Ваан Керобян, обозначил возможности, которые получит армянская экономика в результате разблокирования транспортных коммуникаций региона, согласно заявлению по Карабах у от 10 ноября, пишет агентство экономической информации «АРКА».

Он затронул и принятое во время войны решение армянских властей о том, что с 1 января 2020 года будет запрещен ввоз турецкой продукции - речь идет примерно о 2200 наименованиях товаров. В результате на рынке Армении освободится ниша примерно в $200 млн.

«Я призываю бизнесменов взять этот список, посмотреть, какие он предоставляет возможности и сделать так, чтобы с 1 января на полках магазинов появились аналогичные товары армянского производства», - заявил Керобян.

По его словам, это хорошая возможность в краткосрочной перспективе, а в долгосрочном плане открытие границ предоставит широкие возможности.

«К примеру, наши экспортеры смогут доставлять свою продукцию в Россию и другие страны более удобными путями, чем сейчас. Будут открыты турецкие порты, появится множество более широких возможностей. Возможно, откроется азербайджанский рынок для наших товаров и наш рынок для Азербайджана», - сказал министр.

Поэтому, по его словам, Армении понадобятся множество людей с хорошими знаниями, которые смогут воспользоваться этими возможностями.

«Мы собираемся разработать программу, позволяющую использовать все возможности, которые даст разблокирование коммуникаций региона», - сказал Керобян.

В числе перспективных отраслей Армении, на которые будет сделан упор, министр назвал сельское хозяйство (укрупнение мелких фермерских хозяйств, размещение в селах фабрик и гостиниц), ИТ, туризм, промышленность, строительство.

Он добавил, что в 2021 году планирует добиться двузначного роста экономики Армении, воздержавшись, однако, от конкретных цифр.