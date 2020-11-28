Армянские военнослужащие могут вовлечься в акции протеста

На территории Армении до сих пор сохраняется военное положение, потому что власти страны не хотят увольнять из армии мобилизованных, чтобы не допустить их участия в акциях протеста против правительства, пишет ереванская газета «Паст».

«У властей Армении есть несколько причин, чтобы не демобилизовать мобилизационный резерв. Прежде всего, они боятся, что в этот напряженный период эти люди вернутся и расскажут всю правду, а также ответят на попытки Никола Пашиняна дискредитировать их. С другой стороны, в мобилизационном порядке были призваны многочисленные оппозиционеры, в том числе заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян, которых власти уже длительное время не демобилизуют без каких-либо причин. Посему, есть мнения, что власти превратили мобилизационный ресурс в своеобразный политический инструмент, чтобы держать людей в качестве "заложников" и не допускать их к участию в политических процессах», - указывает издание.