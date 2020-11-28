Бывший судья КС Армении прекратил голодовку

Бывший член Конституционного суда Армении Ким Балаян прекратил голодовку, которую проводил перед зданием правительства, сообщает Armenia today.

В своем заявлении он сообщил, что принял данное решение с учетом призыва Католикоса всех армян Гарегина Второго, сотен граждан, общественных и журналистских организаций, оппозиционных депутатов парламента, представителей юридической сферы, а также мнения врачебного консилиума, длительное время осуществляющего его лечение.

В то же время Балаян заявил, что намерен продолжить борьбу. Ким Балаян начал голодовку 24 ноября, требуя от Генпрокуратуры Армении возбудить уголовное дело против Никола Пашиняна «в связи со свержением конституционного строя».